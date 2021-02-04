Форвард Атлетико Анхель Корреа признался, что в его клубе также хотели бы видеть звезду Барселоны Лионеля Месси.

"Когда он говорил об уходе раньше, ребята сказали ему, что Атлетико следит за ситуацией. Месси знает, что для него наши двери открыты. Кто бы не хотел, чтобы Месси был в твоей команде?

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Если Месси покинет чемпионат Испании, это будет серьезной потерей для Ла Лиги. Правда, он является соперником, который всегда нам забивает. Лионель продолжает оставаться лучшим футболистом и всегда им будет", – цитирует Корреа TycSports.

Напомним, летом завершается контракт Месси с Барселоной, который аргентинец не спешит продолжать.

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