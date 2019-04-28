Мессі змінив історію – Барселона здійснила неймовірний ривок у "трофейній гонці" з Реалом

Ліонель Мессі став героєм матчу Барселона – Леванте у 35-му турі Ла Ліги. Аргентинець вийшов на заміну та забив єдиний гол у поєдинку, за підсумками якого "блаугранас" вкотре стали чемпіонами Іспанії.

Барселона стала чемпіоном Іспанії в 26-й раз у своїй величній історії. Єдиний гол Ліонеля Мессі у ворота Леванте приніс "блаугранас" 3 очки та зробив команду Ернесто Вальверде недосяжною для переслідувачів.

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В активі 32-річного Мессі вже 34 голи у поточному чемпіонаті Іспанії – найближчі переслідувачі в особі Луїса Суареса та Каріма Бензема відстають на 13 влучних ударів. Крім того, в активі лідера "блаугранас" ще й 15 гольових передач. У когось ще є сумніви, хто є ключовим гравцем Барси?

All it took was a bit of Messi magic pic.twitter.com/n8h7TJMrxu — B/R Football (@brfootball) 28 квітня 2019 р.

Ліонель Мессі дебютував за Барселону 16 жовтня 2004 року в каталонському дербі проти Еспаньйола. Наприкінці матчу 17-річний Лео замінив португальця Деку. На той момент Реал суттєво випереджав Барселону за кількістю завойованих офіційних трофеїв – 72 у мадридців проти 61 у "блаугранас". Після вчорашнього чемпіонства ситуація наступна: 95 титулів – у Барселони та 92 – у Реала.

Cuando Messi debutó en el Barça (octubre de 2004), el balance de títulos oficiales entre los dos eternos rivales era de 61-72 (+11) a favor del Real Madrid. Quince años después, el Barça de Messi ya domina a su rival 95-92.



EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL FÚTBOL ESPAÑOL. pic.twitter.com/vjPnqACxTb — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 27 квітня 2019 р.

При цьому не варто забувати, що за підсумками сезону розрив між вдома грандами може збільшитись. Барселона вийшла у фінал Кубка Іспанії, у якому протистоятиме Валенсії, а також пробилась у півфінал Ліги чемпіонів, де її суперником стане Ліверпуль. Що стосується Реала, то "бланкос" у цьому сезоні вже не завоюють жодного трофею, вилетівши з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Статистика Барселони та Реала з моменту дебюту Мессі:

Чемпіонат Іспанії: Барселона – 10, Реал – 4

Кубок Іспанії: Барселона – 6, Реал – 2

Ліга чемпіонів: Барселона – 4, Реал – 4

Суперкубок Іспанії: Барселона – 8, Реал – 3

Суперкубок УЄФА: Барселона – 3, Реал – 3

Клубний чемпіонат світу: Барселона – 3, Реал – 4.

Як бачимо, Мессі у складі Барселони вже здобув 34 титули: 10 чемпіонств Іспанії, 4 Ліги чемпіонів, 6 Кубків Іспанії, 8 Суперкубків Іспанії, 3 Клубних ЧС та 3 Суперкубки УЄФА. 34 (!!!) трофеї за 15 сезонів у першій команді – більше двох кубків за рік. Ці неймовірні показники вже зробили Мессі найтитулованішим гравцем в історії клубу – у Андреса Іньєсти 32 трофеї. Фактично, лише в епоху Мессі Барселона здобула більш ніж третину своїх трофеїв. Унікальний випадок.

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Все це робить Ліонеля Мессі безумовним фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч" (принаймні, на сьогоднішній день).

Ліонель став першим гравцем в історії іспанського гранда, який може похизуватись 10-ма чемпіонськими титулами. У Хаві залишилось 8, у Андреса Іньєсти – 9. Рекордсменом залишається колишній гравець Реала Франціско Хенто, в активі якого 12 чемпіонств Іспанії та 6 перемог у Кубку європейських чемпіонів. Тому Мессі, попри всю його велич, ще є до чого прагнути, адже завершення його славетної кар'єри, на жаль, вже не є чимось надто далеким.

Більше того – Мессі має реальні шанси вже у цьому сезоні наздогнати легенду Манчестер Юнайтед Раяні Гіггза. В активі валлійця 36 титулів у футболці одного клубу, що є світовим рекордом. Ліонель має шанси повторити цей показник вже по завершенні поточного сезону.

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