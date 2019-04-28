Діти Мессі та тамада Піке: як Барселона чемпіонство святкувала

Барселона стала чемпіоном Іспанії, обігравши Леванте у 35-му турі Ла Ліги. Найкращі миттєвості святкувань Мессі та компанії ви можете переглянути на "Футбол 24".

Барселона оформила 26-й чемпіонський титул у своїй історії. Підопічні Ернесто Вальверде за 3 тури до фінішу стали недосяжними для Атлетіко після перемоги над Леванте. Єдиний гол у поєдинку забив Ліонель Мессі, який з'явився на полі по перерві та приніс своїй команді перемогу та дострокове чемпіонство.

Цей титул став для "блаугранас" вже 8-м за останні 11 років – двічі чемпіоном ставав мадридський Реал та одного разу найсильнішою командою Іспанії став Атлетіко.

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Одразу по завершенні матчу 91 тисяча вболівальників, які зібрались на Камп Ноу, стали свідками святкування. Футболісти Барселони отримали чемпіонський кубок та розпочали свято просто на полі легендарного стадіону. Втім, все було доволі стримано, позаяк вже у середу "блаугранас" прийматимуть Ліверпуль в рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів.

Футболістів Барселони привітали їхні діти, зокрема, справжніми зірками вечора стали Тьяго та Матео Мессі. "Запалював" і Жерар Піке, який традиційно у своєму стилі заводив публіку.

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Нагадаємо, після 35 турів в активі Барселони 83 очки – каталонці здобули 25 перемог, 8 разів зіграли унічию та двічі поступились.

th league title in Barça's history



Barça fans, how are you celebrating? #WeColorLaLiga pic.twitter.com/HWxzXdURHV — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 квітня 2019 р.