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Мессі став найтитулованішим легіонером в історії Прімери

09:54 660 Читать на русском
Мессі став найтитулованішим легіонером в історії Прімери
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Лідер Барселони Ліонель Мессі здобув рекордний чемпіонський титул в Іспанії серед іноземців.

62’ Ліонель Мессі
 
62’ Ліонель Мессі

Напередодні Барселона оформила чергове чемпіонство, а для зіркового аргентинця цей трофей став вже 10-м у кар'єрі. Про це повідомляє Coral.

Барселона – Леванте: надважка перемога "блаугранас", геройства Айтора та порятунок чемпіонського свята Ліонелем Мессі

Саме гол Мессі в другому таймі дозволив "блаугранас" мінімально здолати Леванте та стати чемпіоном достроково, за три тури до кінця сезону в Ла Лізі.

До слова, свій перший титул Ліонель Мессі здобув у сезоні 2004/05 – дебютному в першій команді Барси. Десяте чемпіонство аргентинського нападника також є рекордним в історії каталонців. Раніше нікому не вдавалося у "синьо-гранатовій" футболці здобути 10 титулів за кар'єру.

Теги
Іспанія Головне Барселона - Леванте Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Рекорди
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