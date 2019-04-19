Мессі – фаворит на "Золотий м'яч": неймовірна результативність, подолане прокляття ЛЧ і несподіваний джокер у рукаві

Король готовий повернутися на трон.

Це була лише справа часу, коли Лео Мессі міцно вдарить кулаком по столі, щоб знову заявити про власні претензії на футбольний престол. Геній з Росаріо хоче повернути те, що йому по праву належить, але було втрачено через провали Барселони на євроарені. Аргентинець три роки поспіль залишався без "Золотого м'яча", яким прийнято оцінювати найкращого гравця планети. Його "відчуження" співпало з диктатурою мадридського Реала у Лізі чемпіонів – "бланкос" регулярно вигравали турнір та прибирали собі до рук індивідуальні нагороди. Двічі Роналду, а потім Модріч, який довершив список клубних досягнень срібними медалями Мундіалю. Натомість Лео за цей період робив "лише" золоті дублі на внутрішній арені.

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Однак скитанням аргентинця настав кінець. Після сенсаційного вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів Мессі перетворився у головного претендента на футбольну корону. Самоліквідація Кріштіану, здається, залишила живу легенду Барси без гідного суперника. Окей, щоб не бути занадто категоричними, назвемо це поул-позишн у перегонах за "Золотий м'яч". На користь Мессі свідчать чимало аргументів. Він не лише відродився у Лізі чемпіонів, прибивши Манчестер Юнайтед, але й провів нереально крутий сезон у Прімері. Лео залишається оформити требл, щоб взагалі припинити спекуляції на цю тему.

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Головний снайпер Європи

Лео зробив вагому заявку на свій шостий "Золотий бутс". Якщо Кіліан Мбаппе не створить дива на фінішній прямій Ліги 1, аргентинець завершить черговий сезон як найкращий бомбардир топових європейських першостей. Зараз Мессі має у своєму активі 33 голи у 32-х турах Прімери, випереджаючи французького вундеркінда ПСЖ на 6 результативних пострілів.

Очевидно, що третя поспіль перемога у номінації "Золотий бутс" також дозволить Лео виграти трофей "Пічічі". Він зробить це вшосте у власній кар'єрі та повторить рекорд легендарного Тельмо Сарри, який протримався 66 років.

Немає рівних Мессі й за кількістю м'ячів у поточному сезоні, якщо брати до уваги усі турніри – 45. Не менше сорока він забиває вже восьмий рік поспіль.

Messi have AMAZING season:



42 games

45 goals

18 assists



pic.twitter.com/kFcgSGdN4p — Barca Galaxy (@barcagalaxy) 19 квітня 2019 р.

600-й гол та загроза "вічному" рекорду Пеле

Неймовірна результативність Мессі, яка з роками зовсім не зменшується, вже незабаром дозволить йому провести свій 600-й гол за каталонський гранд. Аргентинцеві залишилось відзначитись три рази у найближчих матчах (Реал Сосьєдад, Леванте, Алавес), щоб зробити майже неможливе лише у 31. За цим показником Лео все ще поступається Роналду, який наколотив за Спортінг, МЮ, Реал та Ювентус 599 м'ячів, але Мессі провів на 120 поєдинків менше від португальця.

Перетнувши міфічну позначку результативності, Лео також відчутно наблизиться до, здавалось би, вічного рекорду Пеле, який "настріляв" у футболці одного клубу (Сантоса) 619 голів. Теоретично, Мессі може дістати бразильця, якого багато хто вважає королем футболу, ще у поточному сезоні. Якщо припустити, що Барса проб'ється до фіналу Ліги чемпіонів, а Лео регулярно виходитиме на поле, то у нього буде 11 матчів, щоб забити 22 м'ячі. Місія неможлива? Цей хлопець робив ще більш неймовірні речі...

Нарешті вирішальний у ЛЧ, де забиває найбільше

Перемога у найпрестижнішому єврокубку за відсутності чемпіонату світу або Євро – 99% успіху для тих, хто реально претендує на "Золотий м'яч". Ще на старті сезону Мессі пообіцяв фанатам Барселони повернути на Камп Ноу "такий красивий та бажаний усіма кубок", і зараз він впевнено рухається до своєї мети. Саме завдяки Лео каталонці здолали прокляття 1/4 фіналу, без надзусиль вибивши Манчестер Юнайтед. Розкішною грою проти "дияволів" аргентинець закрив рота критикам, які раніше дорікали йому відсутністю лідерських якостей у вирішальних поєдинках плей-офф (Ювентус або Рома). Мессі практично самотужки "виніс" команду Сульшера, забивши один з найкрасивіших голів турніру.

Оформивши дубль у воротах Де Хеа, аргентинець став одноосібним лідером бомбардирських перегонів ЛЧ – 10 голів. Він випереджає на два м'ячі Роберта Лєвандовскі, який вже припинив боротьбу за трофей, та третього у списку Душана Тадіча з Аякса (6). Найближчі суперники Мессі – Салах, Мане, Фірміно – відзначились по 4 рази.

Лео має щонайменше два матчі, щоб повторити власний рекорд з сезону 2011/12, коли він наколотив 14 голів у Лізі чемпіонів. А ось перевершити супердосягнення Роналду (17) – майже нереально. Але навряд чи це якимось чином може вплинути на долю "Золотого м'яча".

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Аргентина як джокер у рукаві

У випадку, якщо клубних заслуг виявиться недостатньо, Мессі отримає можливість заробити собі додаткові "бали" на Копа Амеріка, який цього літа прийматиме Бразилія. Зважаючи на те, що Лео досі не виграв нічого серйозного з Аргентиною, дебютний великий тріумф, та ще й на ворожій для "альбіселестес" землі, став би прихованим джокером у рукаві "Блохи".

Лео – один з небагатьох гравців зіркового покоління "87", який залишився у збірній після російського фіаско, щоб взяти на себе роль вожака нового омолодженого проекту Скалоні. Він не побоявся спробувати ще раз, можливо, востаннє, і це вже заслуговує на величезну повагу. Потенційна перемога на Маракані нарешті позбавила б його реноме повного невдахи на рівні збірних... та додала б чимало важливих голосів у зоні КОНКАКАФ.

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