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Мессі зізнався, що син робить йому зауваження, коли Барселона демонструє погані результати

17:29 270 Читать на русском
Мессі зізнався, що син робить йому зауваження, коли Барселона демонструє погані результати
Ліонель Мессі з сім'єю / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі розповів про захоплення футболом своїх синів Тьяго і Матео.

"Обидва дуже люблять футбол. Тьяго розуміє більше, тому що він старший і обговорює все, пов'язане з грою. Він дуже зацікавлений.

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Чи вимогливий він до батька? Так, так... У мене вже є кілька критичних зауважень. Він стежить за Барселоною, за Ла Лігою і Лігою чемпіонів. Йому це подобається, він задає питання і говорить мені, коли справи йдуть не дуже добре.

Чи правда, що коли Барселона програє, я не говорю вдома про футбол? Так було раніше, але не зараз. Завжди важко переживати поразки і погану гру, але Тьяго змушує мене коментувати подіїї, і пояснювати, чому ми не виграли. Зараз ми говоримо набагато більше", – цитує Мессі Marca.

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Теги
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