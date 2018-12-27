Барселона презентувала Мурільйо – маленька донечка футболіста "запалила" на Камп Ноу

Колумбійський захисник Джейсон Мурільйо підписав контракт з Барселоною.

26-річний колумбієць був представлений каталонським грандом на Камп Ноу. Мурільйо виступатиме за Барсу під 17-м номером.

Мурільйо емоційно прокоментував свій перехід в Барселону

Нагадаємо, що "блаугранас" домовились з Валенсією щодо оренди Джейсона до кінця поточного сезону з правом викупу за 25 млн євро.

Своєрідною родзинкою презентації Мурільйо стала його маленька донечка, яка взялась особисто підписувати контракт свого батька. "Технічно, саме вона отримуватиме зарплату в Барселоні", – жартують користувачі соцмереж.

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