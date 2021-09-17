Нападник ПСЖ Ліонель Мессі відчайдушно намагався залишитись у Барселоні минулого літа – аргентинець пропонував клубу піти на серйозні жертви.

Журналіст Тоні Хуанмарті у своєму твіттері розкрив нові деталі відходу Мессі з Барселони. Як виявилось, фінансовий відділ "блаугранас" пропонував президенту клубу Жоану Лапорті продати Ансу Фаті, аби зареєструвати Лео Мессі на новий сезон.

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Аргентинець також тиснув на Лапорту – зокрема, він пропонував продати кількох молодих гравців Барселони, аби заробити додаткові гроші, необхідні для збереження Ліонеля у клубі.

Зазначимо, що саме Фаті вже став спадкоємцем Мессі у Барселоні – 18-річний вінгер отримав культову десятку після відходу Лео до ПСЖ.

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