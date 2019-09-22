Мессі запустив власний бренд одягу

Нападник іспанської Барселони Ліонель Мессі презентував власну колекцію одягу.

Цього тижня Ліонель Мессі представив власний бренд одягу Messi у бутіку Santa Eulalia, що існує з 1843-го року і продає люксові марки типу Balenciaga, Moncler, Tom Ford і Stone Island. Відтепер у бутіку можна купити щось з дебютної колекції Мессі. Лео з'явився на презентації у піджаку, сорочці з візерунком (комплект від англійського бренду Richard James) і звужених джинсах.

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"Мені подобається вивчати різні області, окрім спорту. По можливості намагаюся брати участь в чомусь новому. Я дійсно хотів запустити власну фешн-лінію", – зізнався аргентинець.

Креативним директором бренду стала Джіні Хілфігер – сестра американського дизайнера Томмі Хілфігера, який створив однойменний бренд (оборот понад 2 млрд доларів на рік, прибуток перевищує 100 млн). Марія-Соль, сестра Мессі, посіла у проекті брата посаду бренд-менеджера – вона буде доносити ідеї та побажання футболіста до фахівців з дизайну.

Основний майданчик для продажу речей бренду Мессі – інтернет-магазин The Messi Store. Там вже можна замовити футболки, поло, світшоти, худі і т. п. Ціна найдешевшої футболки стартує від 40 доларів.

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Нагадаємо, Мессі вже вдруге намагається підкорити індустрію моди, адже перший досвід був максимально невдалий. У травні 2017 року Антонелла Рокуццо (дружина Лео) і Софія Бальбі (дружина Луїса Суареса), відкрили у центрі Барселони преміальний бутік Sarkany, де продавали взуття аргентинського дизайнера Рики Саркані. Через 10 місяців магазин закрили, а збитки склали близько 150 тисяч євро.

Можливо, другий захід Мессі виявиться успішнішим, але головний конкурент тут його явно випередив. Роналду з 2013-го року випускає одяг, взуття, нижню білизну, парфуми і взуття, заробляючи на цьому 6-10 млн доларів на рік. Схоже, суперництво між двома супербомардирами виходить на новий рівень.

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