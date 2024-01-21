Гра запланована на перше лютого. Це буде один із етапів підготовки Інтера Маямі до нового сезону. Аль-Наср так буде закінчувати підготовку до відновлення чемпіонату Саудівської Аравії.

Роналду вважає, що "Золотий м'яч" втратив свій авторитет – португалець не намагається знецінити здобутки Мессі

Цей матч викликав ажіотаж через потенційну можливість побачити одне із останніх протистоянь Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду безпосередньо на футбольному полі. Однак цей сценарій опинився під загрозою.

Річ у тім, що португальський форвард може пропустити цей матч, повідомляє AS з посиланням на Arabic Sports. У Кріштіану підозра на пошкодження литкового м'яза, реабілітація від якої займає кілька тижнів. Роналду ризикує пропустити не лише цю гру, а й турне Аль-Насра в Китаї. Щодо Мессі, то очікується, що він зіграє за Інтер Маямі.

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