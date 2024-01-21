Игра запланирована на 1 февраля. Это будет один из этапов подготовки Интера Майами к новому сезону. Аль-Наср так будет заканчивать подготовку к возобновлению чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду считает, что "Золотой мяч" потерял свой авторитет – португалец не пытается обесценить достижения Месси

Этот матч вызвал ажиотаж из-за потенциальной возможности увидеть одно из последних противостояний Лионеля Месси и Криштиану Роналду непосредственно на футбольном поле. Однако, этот сценарий оказался под угрозой.

Дело в том, что португальский форвард может пропустить этот матч, сообщает AS со ссылкой Arabic Sports. У Криштиану подозрение на повреждение икроножной мышцы, реабилитация от которого занимает несколько недель. Роналду рискует пропустить не только эту игру, но и турне Аль-Насра в Китае. Что касается Месси, то ожидается, что он сыграет за Интер Майами.