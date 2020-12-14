Барселона мінімально обіграла Леванте в рамках 13-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Барселона після поразки від Кадіса в попередньому турі була налаштована реабілітуватися. Однак голкіпер Леванте творив справжні дива, тривалий час залишаючи власні ворота на замку. Лише на 76-й хвилині Мессі зумів переграти Айтора.

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Цей м'яч виявився єдиним і приніс Барсі чергові три очки. Каталонці набрали 17 очок та піднялися на 8-ме місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Леванте залишився у зоні вильоту.