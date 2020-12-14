Барселона минимально обыграла Леванте в рамках 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Барселона после поражения от Кадиса в предыдущем туре была настроена реабилитироваться. Однако голкипер Леванте творил настоящие чудеса, длительное время оставляя свои ворота на замке. Лишь на 76-й минуте Месси сумел переиграть Айтора.

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Этот мяч оказался единственным и принес Барсе очередные три очка. Каталонцы набрали 17 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Леванте остался в зоне вылета.