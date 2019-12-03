Мессі: Визнаю, я дещо засмутився, коли Роналду наздогнав мене за "Золотими м'ячами"

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився думками щодо конкуренції з Кріштіану Роналду за головну індивідуальну нагороду у футболі.

"З одного боку я цінував те, що був єдиним володарем п'ятьох "Золотих м'ячів". Коли Кріштіану зрівнявся зі мною, то мушу визнати – я дещо засмутився, адже більше не був сам на вершині. Втім, це було логічно, хоча і приємніше, коли ти один.

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Чи можу я назвати себе найкращим гравцем в історії? Чесно кажучи, дуже складно сказати. Чудові гравці були і в інші епохи, завжди складно порівнювати їх із сучасними – Кріштіану, Неєм, Мбаппе. У кожного свої переваги. Чесно, не знаю, чи я найкращий футболіст в історії. Мені пощастило виграти ще один "Золотий м'яч", тепер я єдиний володар шести нагород. І це тішить мене", – наводить слова Мессі GFFN з посиланням на друковану версію France Football.

Нагадаємо, цьогоріч головним конкурентом аргентинця став захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, а Роналду задовольнився лише третьою сходинкою.

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