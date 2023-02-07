У символічній збірній найкращих європейських гравців присутні гравці Астон Вілли, Бенфіки і Тоттенхема.

IFFHS назвала ім'я найкращого південноамериканського футболіста у 2022 році. Ним став форвард ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він був включений до символічної збірної КОНМЕБОЛ.

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У цій символічній збірній опинилися гравці з Астон Вілли, Бенфіки і Тоттенхема. Вона виглядає так: Мартінес (Астон Вілла) – Отаменді (Бенфіка), Тіаго Сілва (Челсі), Ромеро (Тоттенгем) – Де Пауль (Атлетіко), Неймар (ПСЖ), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Енцо Фернандес (Челсі) – Вінісіус (Реал), Альварес (Манчестер Сіті), Мессі (ПСЖ).

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