У символічній збірній найкращих європейських гравців присутні три гравці Реала.

IFFHS назвала ім'я найкращого європейського футболіста у 2022 році. Ним став форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Він був включений до символічної збірної УЄФА.

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У цій символічній збірній опинилося відразу троє гравців Реала – Тібо Куртуа, Лука Модріч і Карім Бензема. Вона виглядає так: Куртуа (Реал) – Ернандес (Мілан), ван Дейк (Ліверпуль), Гвардіол (РБ Лейпциг), Дюмфріс (Інтер) – Грізманн (Атлетіко), Де Брюйне (Манчестер Сіті), Модріч (Реал) – Мбаппе (ПСЖ), Бензема (Реал), Холанд (Манчестер Сіті).

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