"Так, ми розмовляли про той матч, про святкування, як люди жили в Аргентині в ті дні, коли я був у відпустці. І нічого, нічого більше, але все гаразд, дуже добре. Чи важко говорити про фінал із тим, хто програв? Навіть не хочеться акцентувати на цьому увагу, порушувати тему фіналу.

Мессі вперше прокоментував свій вибух гніву після матчу з Нідерландами на ЧС-2022 – Лео обізвав суперника придурком

Я сам був на іншому боці, мені теж довелося програти фінал чемпіонату світу, і я не хотів знати нічого, що стосується того матчу. І нічого з того, що стосувалося чемпіонату світу, я теж обговорювати не хотів. Але насправді я не маю проблем з Кіліаном, якраз навпаки", – сказав Мессі в інтерв'ю Ole.

Нагадаємо, після перемоги у фіналі ЧС-2022 аргентинці масово насміхалися з Кіліана Мбаппе. Навіть деякі гравці "Альбіселесте" дозволяли собі провокативну поведінку щодо француза.

Скалоні, Мессі, Буну + найбільші невдахи ЧС. Підсумки Мундіалю в Катарі