Франція впевнено здолала Ірландію у матчі кваліфікації до Євро-2024. Відео голів та огляд гри Франція – Ірландія дивіться на "Футбол 24".

Франція прогнозовано більше атакувала та контролювала м'яч, тож першого гола довелось чекати недовго. Дембеле навісив до штрафного, захисники вибили на лінію штрафного на Мбаппе. Кіліан постояв з м'ячем та відкотив Чуамені, який гарматним пострілом влучив у дальній кут.

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Перед перервою подвоїв перевагу Мбаппе, але Маркус Тюрам в епізоді до цього опинився в очевидному офсайді. А на старті другого тайму нападник Інтера найкраще зорієнтувався у штрафному ірландців та вколотив м'яч після заблокованої спроби Мбаппе.

Таким чином, Франція набрала вже 15 очок з 15-ти можливих, а Ірландія з 3 пунктами розташувалась на 4 сходинці групи B.