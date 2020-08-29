Ліонель Мессі повідомив керівництво Барселони, що не буде присутнім на наступному тестуванні гравців "блаугранас" на коронавірус, стверджує RAC1.

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Перевірка здоров'я футболістів відбуватиметься у неділю, 30 серпня. Без негативного тесту на COVID-19 аргентинець не зможе розпочати тренування у таборі каталонців. За інформацією джерела, Ліонель своїм вчинком демонструє, що не змінив свого рішення про відхід з Барси.

Нагадаємо, у Каталонії розгорівся справжній скандал через бажання Мессі покинути Барсу. Головним претендентом на 33-річного форварда ЗМІ називають Манчестер Сіті.

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