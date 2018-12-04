toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Мессі та Роналду відвідають фінал Кубка Лібертадорес – вони можуть опинитися в спільній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

19:49 264 Читать на русском
Мессі та Роналду відвідають фінал Кубка Лібертадорес – вони можуть опинитися в спільній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / фото: AS

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду і форвард Барселони Ліонель Мессі можуть разом подивитися фінал Кубка Лібертадорес.

Мессі та Роналду відвідають матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес Рівер Плейт – Бока Хуніорс, який відбудеться в Мадриді, повідомляє AS.

Бока Хуніорс відмовляється проводити скандальний фінал в Мадриді та очікує на дискваліфікацію Рівер Плейта

За інформацією видання, президент Реала Флорентіно Перес хоче розмістити Роналду і Мессі в одній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу, як знак поваги до обох легендарних футболістів.

Роналду вперше повернеться в Мадрид після свого трансферу в Ювентус, який відбувся минулого літа.

Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу офіційно відбудеться на Сантьяго Бернабеу

Нагадаємо, що матч Рівер Плейт – Бока Хуніорс повинен був відбутися 24 листопада, але був скасований через напад фанатів господарів на автобус з футболістами гостей.

Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Бока Хуніорс Бока Хуніорс Сантьяго Бернабеу Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Атлетік звільнив Беріссо
    Іспанія — 14:17598 Атлетік звільнив Беріссо
21
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук