Мессі та Роналду відвідають фінал Кубка Лібертадорес – вони можуть опинитися в спільній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду і форвард Барселони Ліонель Мессі можуть разом подивитися фінал Кубка Лібертадорес.

Мессі та Роналду відвідають матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес Рівер Плейт – Бока Хуніорс, який відбудеться в Мадриді, повідомляє AS.

Бока Хуніорс відмовляється проводити скандальний фінал в Мадриді та очікує на дискваліфікацію Рівер Плейта

За інформацією видання, президент Реала Флорентіно Перес хоче розмістити Роналду і Мессі в одній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу, як знак поваги до обох легендарних футболістів.

Роналду вперше повернеться в Мадрид після свого трансферу в Ювентус, який відбувся минулого літа.

Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу офіційно відбудеться на Сантьяго Бернабеу

Нагадаємо, що матч Рівер Плейт – Бока Хуніорс повинен був відбутися 24 листопада, але був скасований через напад фанатів господарів на автобус з футболістами гостей.