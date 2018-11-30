Бока Хуніорс відмовляється проводити скандальний фінал в Мадриді та очікує на дискваліфікацію Рівер Плейта

Епопея з матчем-відповіддю фіналу Копа Лібертадорес не має наміру припинятись.

Бока Хуніорс не має наміру брати участь в матчі-відповіді фіналу Кубка Лібертадорес з Рівер Плейт в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу 9 грудня, повідомляє AFP.

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За інформацією видання, керівництво Боки очікує на дискваліфікацію суперника, і не буде брати участь в поєдинку, поки не пройде всі судові інстанції.

Нагадаємо, що гра повинна була пройти в Буенос-Айресі, але зустріч зірвали вболівальники Рівер Плейта. У підсумку вирішено було провести матч за межами Аргентини.

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