Чемпіонат Франції, 34 тур

Анже – Монако – 1:2

Голи: Сіма, 64 – гравець №17, 45, Боаду, 60

Аяччо – Тулуза – 0:0

Осер – Клермон – 1:1

Голи: Туре, 36 – Хаоуї, 54

Лор'ян – Брест – 2:1

Голи: Коне, 32, 51 – Кастільйо, 69 (пен)

Нант – Страсбур – 0:2

Голи: Діалло, 26 (пен), Діарра, 47

Труа – ПСЖ – 1:3

Голи: Шевалерен, 83 – Мбаппе, 8, Вітінья, 59, Руїс, 86

Анже оформив виліт в Лігу 2 і тепер просто дограє сезон, намагаючись створити проблеми своїм суперникам. В цьому турі "біло-чорні" приймали Монако. Команда Клемана в минулих двох турах в суху програла Лансу та Монпельє, що віддалило монегасків від третьої сходинки. Наставник князівського клубу відсторонив від цього матчу капітана Віссама Бен-Єддера. Навіть без свого найкращого бомбардира Монако здобули перемогу над аутсайдером.

Екс-тренер ПСЖ влаштував божевільний камбек з 1:4 – 2 покера, хет-трик і 9 забитих голів

Тулуза після сенсаційної перемоги у Кубку Франції не може перемогти в чемпіонаті другий тур поспіль. Команда Монтаньє відправилась на Корсику в надії здобути три очки, щоб покращити своє становище у турнірній таблиці. Аяччо вдома не дозволив гостям перемогти, хоча "фіолетові" повністю домінували у матчі. У підсумку команди зіграли внічию.

Malgré une nette domination, le @ToulouseFC concède le match nul en Corse !#ACATFC pic.twitter.com/LvKJUM02QC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 7, 2023

Своє завдання на сезон Клермон виконав. Підопічні Паскаля Гастьєна вже забезпечили собі місце в наступному сезоні Ліги 1. А ось Осер продовжує боротися за виживання. Команда Пеліссьє не може перемогти третій матч поспіль. В цьому турі задовольнялися лише нічиєю.

Лор'ян здобув перемоги у трьох матчах проти своїх бретонських суперників. Підопічні Режи Ле Брі сподівалися, що і проти Бреста будуть святкувати перемогу. Все вийшло саме так. "Пірати", які продовжують боротьбу за виживання, втратили можливість піднятися у турнірній таблиці.

В ще одній битві за виживання Страсбур здолав Нант. Едуард Соболь провів на полі 57 сім хвилин й отримав доволі пристойні оцінки. Українського захисника Антонетті замінив через травму після зіткнення з Маркусом Коко. Діалло та Діарра знову продемонстрували силу своєї пари. Перши забив свій 18 гол в сезоні і 12 в календарному році. А "канарки" продовжують своє падіння й наближаються до Ліги 2. Фіналіст Кубка Франції 11 матч поспіль не може перемогти в рамках чемпіонату.

#? ?????? ???? ????



Habib Diallo has scored 12 goals in 2023



Only Jonathan David has the same amount this year ? pic.twitter.com/rY2cpdLG0J — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 7, 2023

В завершальному матчі туру ПСЖ відправився в гості до одного з аутсайдерів. Після важкого тижня, переповненого скандальними публікаціями в пресі, парижанам просто необхідно було здобути перемогу. Тип паче, що в минулому турі Мбаппе і Ко програли Лор'яну. Без хвилювань парижани контролювали гру, забивши два голи. Кінцівка зустрічі видалась напруженою. ПСЖ трішки розслабився і пропустив гол на 83 хвилині, але Руїс швидко повернув перевагу у два м'ячі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

Трагедія у Фуріані: поєдинок між Бастією і Марселем перетворився на жахіття, яке забрало 18 життів