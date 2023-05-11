Вже деякий час ультрас столичного клубу незадоволений справами в команді та ставленням до фанатів. Вболівальники навіть влаштували протест біля штаб-квартири ПСЖ, вимагаючи змін. Керівництво команди відповіло тим, що скасувало квитки на виїзний матч з Труа. Це стало останньою краплею для фанатів. Зустріч між ультрас та президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі провалилася, а сторони не знайшли компромісу.

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Collectif Ultras Paris (CUP) заявив у своєму прес-релізі, що втомився від неповажного ставлення з боку клубу. Ультрас оголосили, що припиняють усю діяльність до подальшого повідомлення, включаючи підтримку першої, а також жіночої та гандбольної команд. Це означає, що їхні місця на трибуні Отей можуть потрапити у вільний продаж або ж залишаться пустими. Фанати чекають реакції від керівництва клубу, але навряд чи до кінця сезону розбіжності будуть вирішені.

Нагадаємо, що вболівальники вимагають припинити співпрацю з Мессі та Неймаром, а також виступають проти переїзду команди з Парк де Пренс.

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