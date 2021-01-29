Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) обрала найкращих футболістів Південної Америки в період з 2011 по 2020 роки.

У команді доволі очікувано домінують представники Бразилії та Аргентини. Компанію десятьом гравцям провідних збірних регіону склав нападник Перу Паоло Герреро.

Неймар обрав символічну збірну колишніх гравців ПСЖ – без найкращого бомбардира в історії, зате із 7 бразильцями

Воротар: Жуліо Сезар (Бразилія);

Захист: Дані Алвес, Тьягу Сілва, Марсело (всі - Бразилія), Хав'єр Маскерано (Аргентина);

Півзахист: Каземіро (Бразилія), Анхель Ді Марія, Ліонель Мессі (обидва – Аргентина);

Напад: Неймар (Бразилія), Паоло Герреро (Перу), Серхіо Агуеро (Аргентина).

Додамо, що команди Південної Америки вже 18 років не можуть виграти чемпіонат світу – останньою була Бразилія в 2002 році.

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