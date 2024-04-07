МЛС

Інтер Маямі – Колорадо Рапідс – 2:2

Голи: Мессі, 58, Афонсо, 60 – Наварро, 45 (пен.), Бассетт, 88

Інтер не міг виграти три матчі поспіль. Тата Мартіно вирішив випускати напіврезерв – Кривцов травмований, але і 4 легенди Барси залишилися в запасі. Мессі вперше за 3 тижні повернувся в заявку після пошкодження.

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Господарі пропустили наприкінці першого тайму з пенальті. Вихід Мессі у перерві допоміг все перевернути за 2 хвилини. Лео забив сам красивим ударом від стійки, а потім підготував гол Афонсо.

Інтер не втримав перемогу. На 88-й хвилині Колорадо "перекусив" флоридців і в контратаці зрівняв рахунок – 2:2. Слабка серія Інтера триває, але Мартіно, вочевидь, більше думає про матч-відповідь проти Монтеррея у чвертьфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Маямі потрібно відігравати 1:2 після скандальних розбірок у першій зустрічі.

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