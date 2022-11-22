Мессі став жертвою масового тролінгу від саудитів після сенсаційної поразки Аргентини на ЧС: вірусне відео
Вболівальники Саудівської Аравії не стримували емоцій після божевільної перемоги над Аргентиною (2:1) у першому турі Мундіалю.
Звитяга саудитів над "альбіселесте", безперечно, поки є головною сенсацією цього Мундіалю. Після гри фанати дуже бурхливо святкували. Проте не обійшлось без тролінгу Ліонеля Мессі.
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Група вболівальників у доволі тонкій манері покепкувала з капітана Аргентини, кілька разів повторивши фірмове святкування його чи не головного футбольного візаві Кріштіану Роналду. Відео неймовірними темпами поширюється у Twitter.
Реабілітуватись за поразку аргентинці матимуть змогу у суботу, 26 листопада, коли гратимуть проти Мексики. Саудити зможуть довести невипадковість нинішньої перемоги у матчі проти Польщі.
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