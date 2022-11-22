Вболівальники Саудівської Аравії не стримували емоцій після божевільної перемоги над Аргентиною (2:1) у першому турі Мундіалю.

Звитяга саудитів над "альбіселесте", безперечно, поки є головною сенсацією цього Мундіалю. Після гри фанати дуже бурхливо святкували. Проте не обійшлось без тролінгу Ліонеля Мессі.

Аргентина – Саудівська Аравія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Група вболівальників у доволі тонкій манері покепкувала з капітана Аргентини, кілька разів повторивши фірмове святкування його чи не головного футбольного візаві Кріштіану Роналду. Відео неймовірними темпами поширюється у Twitter.

Saudíes saliendo del estadio tras ganar en el primer partido del Mundial a Argentina.



¿Celebración a lo Cristiano? Están que no se lo creen #Qatar2022 pic.twitter.com/jJRBtAISQW — MARCA (@marca) November 22, 2022

Реабілітуватись за поразку аргентинці матимуть змогу у суботу, 26 листопада, коли гратимуть проти Мексики. Саудити зможуть довести невипадковість нинішньої перемоги у матчі проти Польщі.

Absolute scenes after Saudi Arabia shocked Argentina in the World Cup



(via @alkass_digital)pic.twitter.com/mxU5kgpl6Q — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2022

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