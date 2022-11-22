Аргентина поступилася Саудівській Аравії в рамках 1-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аргентина в першому таймі виправдала статус одного з фаворитів ЧС-2022. Мессі вже на 10-й хвилині відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Ще кілька голів "альбіселесте" скасували через офсайди. Словом, ніщо не віщувало проблем.

Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє

Проте по перерві Саудівська Аравія зуміла змінити ситуацію. Упродовж 5 хвилин Мартінес був змушений двічі діставати м'яч із власних воріт. Хоча часу до кінця матчу залишалося вдосталь, Аргентина так і не змогла врятувати бодай нічию.