Болельщики Саудовской Аравии не сдерживали эмоций после сумасшедшей победы над Аргентиной (2:1) в первом туре Мундиаля.

Победа саудитов над "альбиселесте", безусловно, пока является главной сенсацией этого Мундиаля. После игры фанаты очень бурно праздновали. Однако не обошлось без троллинга Лионеля Месси.

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Группа болельщиков в довольно тонкой манере посмеялась над капитаном Аргентины, несколько раз повторив фирменное празднование его едва ли не главного футбольного визави Криштиану Роналду. Видео невероятными темпами распространяется в Twitter.

Саудовцы покидают стадион после победы в первом матче ЧМ против Аргентины.



Христианский праздник? Они не верят # Qatar2022 pic.twitter.com/jJRBtAISQW — БРЕНД (@brand) 22 ноября 2022 г.

Реабилитироваться за поражение аргентинцы смогут в субботу, 26 ноября, когда будут играть против Мексики. Саудиты смогут доказать неслучайность нынешней победы в матче против Польши.