Месси стал жертвой массового троллинга от саудитов после сенсационного поражения Аргентины на ЧМ: вирусное видео
Болельщики Саудовской Аравии не сдерживали эмоций после сумасшедшей победы над Аргентиной (2:1) в первом туре Мундиаля.
Победа саудитов над "альбиселесте", безусловно, пока является главной сенсацией этого Мундиаля. После игры фанаты очень бурно праздновали. Однако не обошлось без троллинга Лионеля Месси.
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Группа болельщиков в довольно тонкой манере посмеялась над капитаном Аргентины, несколько раз повторив фирменное празднование его едва ли не главного футбольного визави Криштиану Роналду. Видео невероятными темпами распространяется в Twitter.
Реабилитироваться за поражение аргентинцы смогут в субботу, 26 ноября, когда будут играть против Мексики. Саудиты смогут доказать неслучайность нынешней победы в матче против Польши.
Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру группы с 3 отмененными голами, Италия радуется