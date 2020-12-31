Мессі став спортсменом року за версією AIPS

Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) підбила підсумки минулого року.
Форвард Барселони Ліонель Мессі отримав почесне звання спортсмена року за версією AIPS, повідомляє офіційний сайт організації.
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У перегонах аргентинська зірка набрав 13,11% голосів, випередивши кенійського легкоатлета Еліуда Кіпчоге (12,01%). Найкращою спортсменкою серед жінок стала американська гімнастка Сімона Байлс.
Нагадаємо, нещодавно Мессі здобув шостий "Золотий м'яч", що є абсолютним рекордом серед футболістів.
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