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Мессі став спортсменом року за версією AIPS

07:30 133 Читать на русском
Мессі став спортсменом року за версією AIPS
Ліонель Мессі / Фото Football365

Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) підбила підсумки минулого року.

Форвард Барселони Ліонель Мессі отримав почесне звання спортсмена року за версією AIPS, повідомляє офіційний сайт організації.

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У перегонах аргентинська зірка набрав 13,11% голосів, випередивши кенійського легкоатлета Еліуда Кіпчоге (12,01%). Найкращою спортсменкою серед жінок стала американська гімнастка Сімона Байлс.

Нагадаємо, нещодавно Мессі здобув шостий "Золотий м'яч", що є абсолютним рекордом серед футболістів.

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