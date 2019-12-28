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Барселона підбила підсумки десятиліття – каталонці та Мессі найкращі за кількома параметрами

06:00 145 Читать на русском
Барселона підбила підсумки десятиліття – каталонці та Мессі найкращі за кількома параметрами
Гравці Барселони / фото: ФК Барселона

Барселона статистично підтвердила звання однієї з найсильніших команд у світі, а Ліонель Мессі – одного з найкращих гравців у історії.

Барселона опублікувала цікаві статистичні дані за період з 2010 по 2019 роки у своєму офіційному твіттері.

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Каталонці стали найкращою командою серед європейської топ-5 за кількістю перемог у своїй лізі – 289 матчі. Другим стал одвічний суперник Барселони Реал – 273 перемоги. Окрім цього, "блаугранас" стали найрезультативнішою командою – 1060 голів. Найближчий переслідувач все той же Реал, який відзначився у чужих воротах 1016 разів.

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Не обійшлось і без участі Ліонеля Мессі. Лео став найкращим бомбардиром та асистентом за останні 10 років, засмутивши суперників 369 разів та віддавши 136 результативних передач. Відрив аргентинця від інших вражає: серед голеадорів друге місце посідає Кріштіану Роналду з 335 голами, а серед асистентів – Анхель Ді Марія зі 108 передачами. Додамо, що до переліку найкращих бомбардирів потрапив і Луїс Суарес, який з 210 голами закриває топ-5 голеадорів.

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Теги
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