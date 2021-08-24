Модель Playboy Луана Сандієн запропонувала 600 тисяч доларів за серветку, якою Ліонель Мессі витирав сльози на прощальній прес-конференції у Барселоні, повідомляє Daily Star. Власники "трофею" хочуть виручити за серветку 1 млн.

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"Я запропонувала більше половини заявленої вартості, вважаючи, що виграю, але після моєї ставки оголошення зникло. Сподіваюся, у мене вийшло", – заявила Луана.

Дівчина пообіцяла, у випадку перемоги на аукціоні, знятись в оголеному фотосеті.

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