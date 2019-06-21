Мессі спробував обіграти 8-х гравців збірної Парагваю на останній хвилині гри – що з цього вийшло?

Найкращий футболіст світу почувається самотнім у своїй національній збірній.

Ліонель Мессі несамовито страждає на Копа Амеріка. Повернувшись до табору збірної Аргентини після провалу на ЧС-2018, володар п'яти "Золотих м'ячів" вкотре змушений самотужки тягнути на собі команду, і виходить у нього з перемінним успіхом.

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Найбільш показовий момент, який доводить, що Мессі не має належної підтримки з боку партнерів, трапився у матчі проти Парагваю (1:1). На останній хвилині поєдинку Лео пішов на 8-х суперників, але у підсумку втратив м'яч.

Поки Мессі ліз зі шкіри, щоб вирвати для Аргентини перемогу, більшість його партнерів зупинились в очікуванні фінального свистка.

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