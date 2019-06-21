Месси попытался обыграть 8-х игроков сборной Парагвая на последней минуте игры – что из этого вышло?

Лучший футболист мира чувствует себя одиноким в своей национальной сборной.

Лионель Месси неистово страдает на Копа Америка. Вернувшись в лагерь сборной Аргентины после провала на ЧМ-2018, обладатель пяти "Золотых мячей" в очередной раз вынужден самостоятельно тянуть на себе команду, и получается у него с переменным успехом.

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Наиболее показательный момент, доказывающий, что Месси не имеет должной поддержки со стороны партнеров, случился в матче против Парагвая (1:1). На последней минуте поединка Лео пошел на 8-м соперников, но в итоге потерял мяч.

Пока Месси лез из кожи, чтобы вырвать для Аргентины победу, большинство его партнеров остановились в ожидании финального свистка.

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