Капітан та захисник Реала Начо через необдумані дії серйозно підставив свою команду.

У восьмому турі мадридці змогли зупинити Жирону (3:0), яка не програвала сім матчів поспіль. Зустріч затьмарив епізод з капітаном Реала, який наніс травму Крістану Порту. В компенсований час Начо здійснив брутальний підкат, і суддя вилучив захисника Реала.

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Як повідомляє Relevo, стаття 102 правил передбачає покарання за подібну гру від чотирьох до 12 матчів. Це означає, що Начо щонайменше пропустить чотири зустрічі в Ла Лізі. Він не зіграє проти Осасуни, Севільї, Барселони та Райо Вальєкано.

Нагадаємо, що Ель-Класіко в першому колі сезону 2023/24 заплановано на 28 жовтня.

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