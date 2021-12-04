Форвард мадридського Атлетіко Луїс Суарес, який провів із Ліонелем Мессі 6 сезонів у Барселоні, розповів про проблеми з адаптацією нападника в Парі Сен-Жермен.

"Ми спілкуємося щодня, але намагаємося завжди уникати розмов про очікування, оскільки ми футболісти і знаємо, як поводитися у такі моменти.

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Ми говоримо про ігри, сім'ї. Мессі сказав мені, що сильно страждає, граючи в такому холоді та під снігом. Потрібно звикнути до тамтешнього холоду. Це факт", – розповів "матрацник" в інтерв'ю TNT Sports.

Відзначимо, що Ліонель Мессі проводить неоднозначний дебютний сезон у складі ПСЖ. У його активі 12 матчів за парижан у всіх турнірах (4 голи, 3 асисти), що не завадило всупереч очікуванням взяти "Золотий м'яч-2021".

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