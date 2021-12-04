Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес, проведший с Лионелем Месси 6 сезонов в Барселоне, рассказал о проблемах адаптации нападающего в составе Пари Сен-Жермен.

"Мы общаемся каждый день, но стараемся всегда избегать разговоров об ожиданиях, поскольку мы футболисты и знаем, как вести себя в такие моменты.

"Это казалось безумием": Месси похвастался уже 8-м престижным испанским трофеем

Мы говорим об играх, семьях. Месси сказал мне, что сильно страдает, играя в таком холоде и под снегом. Нужно привыкнуть к тамошнему холоду. Это факт", – рассказал "матрасник" в интервью TNT Sports.

Отметим, что Лионель Месси проводит неоднозначный дебютный сезон в составе ПСЖ. В его активе 12 матчей за парижан во всех турнирах (4 гола, 3 ассиста), что не помешало вопреки ожиданиям взять "Золотой мяч-2021".

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси