Месси сильно страдает в Париже: звездный экс-партнер "подсветил" проблему аргентинца в ПСЖ
Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес, проведший с Лионелем Месси 6 сезонов в Барселоне, рассказал о проблемах адаптации нападающего в составе Пари Сен-Жермен.
"Мы общаемся каждый день, но стараемся всегда избегать разговоров об ожиданиях, поскольку мы футболисты и знаем, как вести себя в такие моменты.
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Мы говорим об играх, семьях. Месси сказал мне, что сильно страдает, играя в таком холоде и под снегом. Нужно привыкнуть к тамошнему холоду. Это факт", – рассказал "матрасник" в интервью TNT Sports.
Отметим, что Лионель Месси проводит неоднозначный дебютный сезон в составе ПСЖ. В его активе 12 матчей за парижан во всех турнирах (4 гола, 3 ассиста), что не помешало вопреки ожиданиям взять "Золотой мяч-2021".
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