"Багато різних емоцій, але все це чудово. Прекрасно було бачити всіх цих людей та мою родину протягом чемпіонату світу. Вперед, ще останній матч! Ми цього й хотіли.

Аргентина – Хорватія – відео голів у півфіналі ЧС-2022

Я не знаю, чи це мій найкращий чемпіонат світу. Я насолоджуюся ціє грою вже довгий час. Ми були впевнені, що впораємося, знали свої бажання і просили людей вірити в нас. Аргентина знову у фіналі чемпіонату світу. Давайте насолодимося цим! У нас були як важкі ситуації, так і дуже добрі моменти. Сьогодні – черга чудового. Я радію разом із усіма вболівальниками, які на трибунах, та всіма, хто залишився в Аргентині. Уявляю, яке там божевілля твориться!" – наводить слова Мессі прес-служба збірної Аргентини.

Нагадаємо, фінальний суперник "альбіселесте" визначиться завтра, коли зійдуться збірні Франції та Марокко.

Аргентина знищила Хорватію і вийшла у фінал ЧС-2022 – історичний Мессі кидає виклик Мбаппе, хоча Лео перевершили