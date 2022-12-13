"Много разных эмоций, но все это прекрасно. Чудесно было видеть всех этих людей и мою семью на протяжении чемпионата мира. Вперед, еще последний матч! Мы этого и хотели.

Аргентина – Хорватия – видео голов в полуфинале ЧМ-2022

Я не знаю, это ли мой лучший чемпионат мира. Я наслаждаюсь этой игрой уже долгое время. Мы были уверены, что справимся, знали свои желания и просили людей верить в нас. Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся этим! У нас были как тяжелые ситуации, так и очень хорошие моменты. Сегодня – очередь чудесного. Я радуюсь вместе со всеми болельщиками, которые на трибунах, и всеми, кто остался в Аргентине. Представляю, какое там безумие творится!" – приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, финальный соперник "альбиселесте" определится завтра, когда сойдутся сборные Франции и Марокко.

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