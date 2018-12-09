Мессі придбав літак за 15 млн доларів

Лідер Барселони Ліонель Мессі тепер може похизуватись особистим авіасудном.

Як повідомляє Doble Amarilla, Ліонель придбав літак за 15 млн доларів для особистого користування. Зокрема, Мессі планує здійснювати авіаперельоти з Іспанії до рідної Аргентини.

Альба: "Золотий м'яч" – брехня, Мессі – найкращий гравець у світі

У салоні авіасудна 2004 Gulfstream 16 місць для сидіння, дві кухні, дві душові кімнати та спальня. Володар "Золотого м'яча" дещо модернізував борт. На хвості літака з'явилась промовиста цифра 10, а на трапі літака можна побачити імена членів родини аргентинця.