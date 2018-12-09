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Мессі придбав літак за 15 млн доларів

12:07 937 Читать на русском
Мессі придбав літак за 15 млн доларів
Ліонель Мессі / reuters

Лідер Барселони Ліонель Мессі тепер може похизуватись особистим авіасудном.

Як повідомляє Doble Amarilla, Ліонель придбав літак за 15 млн доларів для особистого користування. Зокрема, Мессі планує здійснювати авіаперельоти з Іспанії до рідної Аргентини.

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У салоні авіасудна 2004 Gulfstream 16 місць для сидіння, дві кухні, дві душові кімнати та спальня. Володар "Золотого м'яча" дещо модернізував борт. На хвості літака з'явилась промовиста цифра 10, а на трапі літака можна побачити імена членів родини аргентинця.

Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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