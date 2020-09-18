Наставник "біло-голубих" Ліонель Скалоні визначився з представниками іноземних чемпіонатів, яких хоче бачити у двох найближчим матчах своєї команди.

Збірна Аргентини на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікувала попередній список футболістів, які будуть викликані в розташування національної команди на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року.

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Нагадаємо, підопічні Ліонеля Скалоні 8 жовтня зіграють з Еквадором, а за п'ять днів поміряються силою з Болівією.

До слова, до омріяного переліку потрапив нападник Барселони Ліонель Мессі, який через дискваліфікацію пропустив товариські зустрічі зі збірними Мексики, Чилі та Німеччини. Натомість немає в заявці півзахисника ПСЖ Анхеля Ді Марії, а ще один лідер команди Серхіо Агуеро пропустить майбутні поєдинки через травму.

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