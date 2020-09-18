Наставник "бело-голубых" Лионель Скалони определился с представителями иностранных чемпионатов, которых хочет видеть в двух ближайших матчах своей команды.

Сборная Аргентины на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовала предварительный список футболистов, которые будут вызваны в расположение национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Напомним, подопечные Лионеля Скалони 8 октября сыграют с Эквадором, а через пять дней померяются силой с Боливией.

К слову, в желанный перечень попал нападающий Барселоны Лионель Месси, который из-за дисквалификации пропустил товарищеские встречи со сборными Мексики, Чили и Германии. Зато нет в заявке полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, а еще один лидер команды Серхио Агуэро пропустит предстоящие поединки из-за травмы.

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