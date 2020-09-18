Головний тренер "селесао" Тіте визначився з гравцями, яких хоче бачити у двох найближчим матчах своєї команди.

Тренерський штаб збірної Бразилії викликав на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 23 футболісти, повідомляє офіційний Твіттер Бразильської футбольної конфедерації.

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"Жовто-зелені" вже 9 жовтня розпочнуть боротьбу за право участі у ЧС-2022 поєдинком проти збірної Болівії. Гра відбудеться у Сан-Паулу і пройде за зачиненими дверима. Цікаво, що цей матч спочатку був запланований на 27 березня в Ресіфі, але його довелося відкласти через пандемію COVID-19. 13 жовтня підопічні Тіте зіграють зі збірною Перу.

Варто зазначити, що серед обраних – двоє новачків: представник Палмейраса Габріель Меніно та Бруно Гімараєс з Ліона. Натомість немає жодного представника донецького Шахтаря.

Повний перелік гравців збірної Бразилії виглядає наступним чином:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Вевертон (Палмейрас), Адербар Сантос (Атлетіко Паранаенсе).

Захисники: Даніло (Ювентус), Габріель Меніно (Палмейрас), Ренан Лоді (Атлетіко), Алекс Теллес (Порту), Тіаго Сілва (Челсі), Маркіньйос (ПСЖ), Феліпе (Атлетіко), Родріго Кайо (Фламенго).

Півзахисники: Каземіро (Реал), Фабінью (Ліверпуль), Бруно Гімараєс (Ліон), Дуглас Луїс (Астон Вілла), Евертон Рібейро (Фламенго), Філіппе Коутінью (Баварія), Неймар (ПСЖ), Евертон (Бенфіка).

Нападники: Габріель Жезус (Манчестер Сіті), Родріго (Реал), Роберто Фірміно (Ліверпуль), Рішарлісон (Евертон).

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