Мессі потрапив до заявки Барселони на матч проти Реала, Дембеле – поза списком

Каталонський клуб оприлюднив список гравців, які зможуть взяти участь в півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Реала.

"Блаугранас" у Twitter опублікували заявку на перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Реала.

Навас буде голкіпером Реала в матчі проти Барселони

Заявка Барселони на матч проти Реала:

Голкіпери: Тер Штеген, Іньякі Пенья;

Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Альба, Вермален, Мурільйо;

Півзахисники: Коутінью, Артур, С. Бускетс, Ракітіч, Кевін-Прінс Боатенг, Роберто, Аленья, Відаль;

Форварди: Л. Суарес, Мессі, Малком.

До слова, до заявки не потрапив форвард Барселони Усман Дембеле. Раніше повідомлялось, що француз отримав пошкодження і пропустить матч.

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться завтра, 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.