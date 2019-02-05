Мессі потрапив до заявки Барселони на матч проти Реала, Дембеле – поза списком

Каталонський клуб оприлюднив список гравців, які зможуть взяти участь в півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Реала.
"Блаугранас" у Twitter опублікували заявку на перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Реала.
Навас буде голкіпером Реала в матчі проти Барселони
Заявка Барселони на матч проти Реала:
Голкіпери: Тер Штеген, Іньякі Пенья;
Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Альба, Вермален, Мурільйо;
Півзахисники: Коутінью, Артур, С. Бускетс, Ракітіч, Кевін-Прінс Боатенг, Роберто, Аленья, Відаль;
Форварди: Л. Суарес, Мессі, Малком.
До слова, до заявки не потрапив форвард Барселони Усман Дембеле. Раніше повідомлялось, що француз отримав пошкодження і пропустить матч.
Поєдинок Барселона – Реал відбудеться завтра, 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.