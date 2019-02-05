toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЕСТЕРСУНД ДИНАМО

Навас буде голкіпером Реала в матчі проти Барселони

17:57 247 Читать на русском
Навас буде голкіпером Реала в матчі проти Барселони
Кейлор Навас / reuters

Голкіпер "галактікос" захищатиме ворота своєї команди від Суареса і Ко у півфіналі Кубка Іспанії.

Як стало відомо Marca, костариканець займе місце у стартовому складі команди у першому півфінальному протистоянні з каталонським клубом.

Барселона – Реал: прогноз на матч Кубка Іспанії

До слова, саме Кейлор є основним воротарем Реала у кубових баталіях команди. А от голкіпер Барси Яспер Сіллессен, який зазвичай грає у Кубку Іспанії, пропустить зустріч через пошкодження.

Нагадаємо, Навас у середині січня отримав травму, яку, вочевидь, вже залікував.

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
1
дн
:
2
год
:
12
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Марсель
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук