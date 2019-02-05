Навас буде голкіпером Реала в матчі проти Барселони

Голкіпер "галактікос" захищатиме ворота своєї команди від Суареса і Ко у півфіналі Кубка Іспанії.
Як стало відомо Marca, костариканець займе місце у стартовому складі команди у першому півфінальному протистоянні з каталонським клубом.
Барселона – Реал: прогноз на матч Кубка Іспанії
До слова, саме Кейлор є основним воротарем Реала у кубових баталіях команди. А от голкіпер Барси Яспер Сіллессен, який зазвичай грає у Кубку Іспанії, пропустить зустріч через пошкодження.
Нагадаємо, Навас у середині січня отримав травму, яку, вочевидь, вже залікував.
Поєдинок Барселона – Реал відбудеться 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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