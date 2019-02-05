Навас буде голкіпером Реала в матчі проти Барселони

Голкіпер "галактікос" захищатиме ворота своєї команди від Суареса і Ко у півфіналі Кубка Іспанії.

Як стало відомо Marca, костариканець займе місце у стартовому складі команди у першому півфінальному протистоянні з каталонським клубом.

Барселона – Реал: прогноз на матч Кубка Іспанії

До слова, саме Кейлор є основним воротарем Реала у кубових баталіях команди. А от голкіпер Барси Яспер Сіллессен, який зазвичай грає у Кубку Іспанії, пропустить зустріч через пошкодження.

Нагадаємо, Навас у середині січня отримав травму, яку, вочевидь, вже залікував.

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Чим Реал Соларі кращий за Барселону Вальверде, або Бензема перевершує Роналду – нові інтриги перед Класіко