Дієго Сімеоне готовий запросити 35-річного захисника у свій Атлетіко, повідомляє Fichajes.

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У поточному сезоні Піке остаточно випав зі списку важливих гравців для Хаві – всього 135 хвилин на полі. Барселона щороку платить ветерану близько 10 млн євро, а ще винна 52 млн за умовами попередніх перепідписань. Каталонці не збираються перешкоджати трансферу захисника в Атлетіко, але Жерару точно доведеться зменшувати апетити.

Нагадаємо, паралельно клуби намагаються знайти компроміс щодо викупу Антуана Грізманна. Є шанс, що взимку маршрут француза повторить і Піке, хоча перехід поки все ж виглядає малоймовірним.

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