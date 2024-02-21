Нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі вкотре продемонстрував свою прив'язаність до Барселони.

У музеї Барселони з'явився новий експонат. Як повідомляє Mundo Deportivo, Ліонель Мессі передав копію 8-го "Золотого м'ячя" каталонцям.

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Аргентинець здобув чергову нагороду від France Football у жовтні 2023 року. Копія "Золотого м'яча", подарована музею та виставлена ​​з дозволу Мессі, його оточення та президента каталонців.

Лео виступав за Барселону з 2003 по 2021 рік. У 2016 році в музеї клубу відкрилася секція, присвячена аргентинцю. Загалом Мессі зіграв за каталонців у 778 матчах у всіх турнірах. В активі нападника 672 голи та 303 асисти.

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