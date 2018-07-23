Месси победил в голосовании за лучшего игрока всех времен

Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по результатам голосования болельщиков.

31-летний аргентинец – лучший игрок всех времен. Об этом свидетельствуют результаты голосования в твиттере SPORTbible.

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За Месси проголосовали 44 % пользователей. Его извечный соперник – португалец Криштиану Роналду – стал вторым, набрав 36 % голосов. Далее идет Король футбола Пеле (15 %) и председатель правления Динамо-Брест Диего Марадона (5 %).

Отметим, что в голосовании приняли участие более 26 тысяч болельщиков. Они также имели возможность предлагать свои кандидатуры на звание лучшего игрока всех времен. Самыми курьезными были попытки включить в список претендентов экс-форварда Лестера и Ливерпуля Эмиля Хески и звезду Вест Хэма "нулевых" Марлона Хервуда.