Барселона дотиснула Арсенал в матчі за Кубок Гампера-2019 – історичний рекорд глядачів і супергол Суареса

Барселона переграла Арсенал Лондон (2:1) у матчі на традиційний Кубок Гампера. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч. Кубок Гампера-2019

Барселона – Арсенал – 2:1

Голи: Майтланд-Найлз (авт.), 69, Луїс Суарес, 90 – Обамеянг, 36

Барселона програла Челсі, після чого насухо переграла команду Іньєсти та Вільї (Віссел Кобе). Арсенал провів значно більше матчів. За тиждень до старту лондонців проти Нюкасла в АПЛ 2019/20 баланс команди Емері такий: 3 перемоги, одна програна дуель та по звитязі й поразці в серії пенальті. Каталонці виграли 6 останніх трофеїв Гампера, востаннє поступившись Сампдорії у 2012-му. Також "синьо-гранатов" програли останній матч Кубка, який розігрують на Камп Ноу", проти англійської команди (Манчестер Сіті у 2009-му).

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98,812 people in the Camp Nou ... the biggest crowd EVER for the Gamper!

Barça fans ... You're great!

#GamperFest pic.twitter.com/rJ1DJLJjct — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2019

Відзначимо, що двобій відвідали 98 812 глядачів – історичний рекорд на Кубку Гампера, який ніколи не знав такого ажіотажу. Це був дебютний матч перед новою рідною публікою Френкі де Йонга та Антуана Грізманна. Француз був активним, але результативними діями не відзначився – забив тільки з офсайду.

Команда Емері добротно виглядала більшість матчу, однак розсипалася після безглуздого автогола, коли захисник так пасував воротарю, що снаряд пройшов повз нього у сітку. У першому ж таймі Озіл розкішно розірвав оборону Барси, а Обамеянг у кілька дотиків надіслав м'яч у ворота.

Каталонці створювали більше моментів, але про особливе домінування без Мессі на полі не йшлося. А заради перемогу довелося випустити Луїса Суареса. Уругваєць прийняв закидання Серхіо Роберто та ефектно пробив у стрибку з льоту.