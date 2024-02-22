Аргентинський феномен Ліонель Мессі розважається в МЛС, де йому дозволяють плювати на фейр-плей.

У США стартував новий сезон. Мессі та Суарес допомогли Інтеру Маямі виграти матч-відкриття, здолавши Реал Солт-Лейк. Однак соцмережі заполонив не асист Ліонеля, а його дриблінг.

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Гравець Реала травмувався та корчився від болю на газоні перед власним штрафним майданчиком. Мессі не зупинився, почав усіх обігрувати та перекинув травмованого суперника, ніби манекен.

Соцмережі вибухнули обуренням і критикою Ліонеля, який не вважає гравців МЛС рівними. Він не просто продовжив грати, а й принизив опонента своїм трюком.