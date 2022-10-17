"На титул претендують багато великих збірних – Бразилія, Німеччина, Франція, Англія, Іспанія. Упевнений, що я ще когось забув. Але якщо потрібно вибрати одну-дві команди, то зараз я вважаю головними фаворитами чемпіонату світу збірні Бразилії та Франції.

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У Франції зіграний склад. Минулий чемпіонат Європи склався для них погано, але у Франції у складі видатні гравці, які давно працюють із цим тренером. Те ж саме стосується і Бразилії. Зараз я думаю, що саме ці команди – головні фаворити турніру, хоча на перемогу претендують усі великі збірні", – цитує Мессі RMC Sport з посиланням на DIRECTV.

Нагадаємо, ЧС-2022 відбудеться в катарі з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Аргентина розпочне свій шлях на Мундіалі в групі С, де суперниками "альбіселесте" стануть Польща, Мексика та Саудівська Аравія.

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